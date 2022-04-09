Eskişehir'deki sürücüler sıkışan trafiğe öfkelendi

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ve Üniversite Caddesi arasında sıkışan trafiğe öfkeli tavırlar sergileyen araç sahiplerinin sözlü tartışmaları vatandaşları rahatsız etti.

Eskişehir’in kabalık bölgelerinden olan Üniversite Caddesi üzeri ve Yılmaz Büyükerşen Bulvarı arasında sıkışan trafik, araç sahiplerinin öfkeli tavırlar sergilemesine neden oldu.

Sıkışan trafiğe öfkelendiler

İftara birkaç saat kala insanların daha da gerilmesi üzerine araç sahiplerinin karşılıklı hakaretleri ve uzunca basılan korna sesleri hem Eskibağlar sakinlerini hem de yoldan geçen vatandaşları rahatsız etti.

Her gün aynı sorun yaşanıyor

Çevre esnafların dediğine göre bu sorun, her gün mesai çıkışlarında meydana geliyor ve hatta zaman zaman kavgalara dahi varıyor.

Yaşanan bu çirkin görüntülerin üzerine bölge ahalisi, yetkililerinden çözüm talep ediyor.