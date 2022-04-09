Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
631.881
-2.77%
BTXN Coin
32.94
7.29%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Eskişehir'deki sürücüler sıkışan trafiğe öfkelendi

    Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ve Üniversite Caddesi arasında sıkışan trafiğe öfkeli tavırlar sergileyen araç sahiplerinin sözlü tartışmaları vatandaşları rahatsız etti.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'deki sürücüler sıkışan trafiğe öfkelendi

    Eskişehir’in kabalık bölgelerinden olan Üniversite Caddesi üzeri ve Yılmaz Büyükerşen Bulvarı arasında sıkışan trafik, araç sahiplerinin öfkeli tavırlar sergilemesine neden oldu.

    Sıkışan trafiğe öfkelendiler

    İftara birkaç saat kala insanların daha da gerilmesi üzerine araç sahiplerinin karşılıklı hakaretleri ve uzunca basılan korna sesleri hem Eskibağlar sakinlerini hem de yoldan geçen vatandaşları rahatsız etti.

    Her gün aynı sorun yaşanıyor

    Çevre esnafların dediğine göre bu sorun, her gün mesai çıkışlarında meydana geliyor ve hatta zaman zaman kavgalara dahi varıyor.

    Yaşanan bu çirkin görüntülerin üzerine bölge ahalisi, yetkililerinden çözüm talep ediyor.

    Eskişehir deki sürücüler sıkışan trafiğe öfkelendi #1

    Eskişehir deki sürücüler sıkışan trafiğe öfkelendi #2

    Eskişehir deki sürücüler sıkışan trafiğe öfkelendi #3


    İlginizi Çekebilir

    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı
    3. Sayfa

    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Kerkük'te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
    Dünya

    Kerkük'te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

    Görüş Bildir