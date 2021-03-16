Esra Erol, aldığı ölüm tehdidini canlı yayında açıkladı

Esra Erol'un programında, izleyenleri şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Sunucu Erol, ekibi aracılığıyla ölüm tehdidi aldığını söyledi.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan evlilik dolandırıcılığının ardından şimdi 16 yıl önce işlenen bir cinayetin sır perdesi aralandı.

Esra Erol'un programına başvuran Halil İbrahim Bey, birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar'ın 85 bin TL'sini alıp kayıplara karıştığını söyledi.

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Bunun üzerine olayı araştırmaya başlayan Erol, Kibar Ünvar'ın 16 yıl önce hayatını kaybeden eski eşinin şüpheli bir şekilde öldüğünü ortaya çıkardı.

Ağabeyinin yaşadıkları köyün yakınındaki bir çadırda silahla vurularak öldüğünü söyleyen Yakup Bey, bu olayda eski yengeleri Kibar Ünvar'ın parmağı olduğunu belirtti.

İDDİALARIN ARDINDAN CANLI YAYINA ÇIKMAYI REDDETTİ

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen ancak çelişkili ifadeleriyle Esra Erol ve ekibini şüphelendiren Kibar Hanım, iddiaların ardından canlı yayına çıkmayı reddetti.

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ESRA EROL, ALDIĞI TEHDİDİ AÇIKLADI

Dün bu konuyu işlemeye devam eden Esra Erol ise Kibar Ünvar ve çocukları tarafından tehdit edildiğini söyleyerek "Ekibim aracılığıyla beni tehdit etmiş. 'Esra Erol başına gelecekleri beklesin' diye. Bu tehditte bulunmanızın sebebi ne? Beni niye tehdit ediyorsunuz? Babanızın ölümüyle alakalı anneniz bunun bir intihar olmadığını ve öldürüldüğünü söylüyor. Hatta amcanızı suçluyor. Babanız öldürüldüyse ve anneniz 2021 yılında hala 'katil' damgası yiyorsa sizin beni tehdit etmenizin sebebini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.