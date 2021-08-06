Esra Hankulu’yla beraber kalan 2 şüphelinin ifadeleri

Ümitcan Uygun’la geceyi birlikte geçirdikten sonra sabahında ölü bulunan Esra Hankulu’yla beraber kalan 2 şüphelinin, olay gecesine dair beyanları ortaya çıktı.

Ankara'da Esra Hankulu’nun ölü buluduğu evde beraber olan iki şüpheli, savcılığa ifade verdi.



Ümitcan Uygun’la geceyi birlikte geçirdikten sonra sabahında ölü bulunan Esra Hankulu’yla beraber kalan şüphelilerden Furkan G. ve Dilan C. sevgili olduklarını belirtti ve Ümitcan Uygun’u arkadaşları Esra vasıtasıyla tanıdıklarını söyledi.

'ÜMİTCAN'I ESRA DAVET ETTİ'

Olayın yaşandığı gün Hankulu’nun evinde içki içildiğini ve sonrasında Uygun’un eve geldiğini ifade eden Furkan G. saat 23.00 sıralarında Hankulu’nun Uygun’a mesaj attığını ve eve davet ettiğini bildirdi.

Geceyi aynı evde geçirdiklerini, bir gün sonra 14.00 sıralarında uyanan kız arkadaşının kendisine Hankulu'nun mosmor olduğunu söylediğini ifade eden Furkan G, odasına gittiklerinde onu sırtüstü yatar vaziyette bulduklarını söyledi.

'ÜMİTCAN ESRA'YI KUCAKLAYIP GÖTÜRDÜ'

Gözaltında bulunan Furkan G. de ifadesinde, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dilan'ın, Esra ile arkadaş olduklarını söyledi.

Furkan G., Esra'nın Ümitcan Uygun ile ise bir süredir sevgili olduklarını ileri sürdü.

Dilan ve Esra'nın akşam evine geldiklerini, daha sonra Esra'nın Ümitcan Uygun'a mesaj atıp eve davet ettiğini, bir süre alkol aldıktan sonra gece çorbacıya gittiklerini, ardından hep birlikte Esra'nın evine geçtiklerini anlattı.

Evde Esra Hankulu'nun, alkolün etkisiyle ağlamaya başladığını, hayatını kaybeden babasının mezarına gitmek istediğini söylediğini belirten Furkan G., "Biz de saatin geç olduğunu, bu saatte mezarlık ziyareti olmayacağını söyledik. Esra bir anda kilitlendi ve düştü. Esra'yı banyoya taşıdık. Ayılması için soğuk suya tuttuk. Esra ayıldı ve kendine geldi. Hep birlikte salona geçtik. Ümit ve Esra salonda kanepeye uzandı. Sabah ezanından sonra Ümit, Esra'yı kucaklayıp odaya götürdü. Esra ile konuşuyorlardı yani Esra baygın ya da uyur vaziyette değildi" dedi.

'ESRA MOSMOR OLMUŞ, DEDİ'

Furkan G., saat 08.00 sıralarında, Ümitcan Uygun'un evden çıktığını söyleyerek, "Çıkarken bize hiçbir şey söylemedi. Gece bizim yanımızdayken babasıyla sabah işe geleceğine dair konuşmaları olmuştu. Saat 14.00 sıralarında Dilan tuvalete gitmek için uyandı. Yaklaşık 2-3 dakika sonra yanıma geldi. Bana 'Esra'ya gir bak, mosmor olmuş' dedi. Ben de hemen Esra'nın yatak odasına girdim. Esra yatak üzerinde sırtüstü yatar vaziyetteydi. Vücudunda morartılar vardı. Üzerinde açık renkli elbise vardı. Bu elbiseyi çorbacıdan geldikten sonra evde giymişti. Beraber çay içtiğimiz sırada da bu elbise vardı. Ben Esra'nın göğsünü, burnunu ve boynunu kontrol ettiğimde nefes almadığını anladım. Hemen ambulansı aradım ve yardım talep ettim. Sağlıkçılar ve polisler geldi. Esra'nın öldüğünü söylediler. Ben ve Dilan polisler gelene kadar ayrılmadık" diye konuştu.

'SIKINTI OLURSA BENİ SÖYLEMEYİN'

Ankara'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Dilan C.'nin de ifadesi ortaya çıktı.

Dilan C.'nin, Hankulu kötüleştiği sırada Ümitcan Uygun’un da beraber yıkamaları gerektiğini söylediğini belirterek, "'Ne oldu?' diye sorduğumuzda Ümit, bize 'Ne olduğunu sorup durmayın' dedi. Hep birlikte banyoya geçtik, Esra'yı suya tuttuk, gözlerini açtı ve kendine geldi. İçeride biraz oturup konuşturmaya çalıştıktan sonra Esra, kendine geldi. Esra canının çay çektiğini söyledi ve çay demleyip içtik. Sonra uyandığımda bir işim vardı, bunu söylemek için Esra'nın odasına gittim. Esra'ya seslendim ama uyanmadı. Esra’yı öyle görünce korktum" dedi.



Dilan C., daha sonra aradıkları Ümitcan Uygun'un, kendilerine "Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin" dediğini öne sürdü.







