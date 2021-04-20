Estetik için kocasına ineklerini sattırdı, ortadan kayboldu

Samsun'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşi Meral Okur'a estetik yaptırdı. Güzelleşen kadın, sonrasında eşini terk etti

ATV'da yayınlanan Esra Erol'da izleyicilerin şaşkınlık içinde seyrettikleri inanılmaz bir olay daha yaşandı…

Samsun'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı.

Olduğu estetik ameliyatlarla bambaşka birisine dönen Meral Okur ise 3 çocuğunun babası Yalçın Okur'u terk etti.

ESTETİK İÇİN 1 AY BOYUNCA YALVARDI

Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim, kuzeni Büşra'nın yanına geldi. O burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, ‘bana da burun estetiği yaptır’ diye. Ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz dedim ama 'yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi.” dedi.

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"MASADA KALSAM DA YAPTIRACAĞIM"

Yalçın Okur, “15 bin lira ona vereceğime sana bilezik alayım dedim. Ama eşim ‘masada kalsam da yaptıracağım’ dedi. Baştan aşağı yeniden yaptım. Madem kötüydüm neden estetik yaptırmadan gitmedi?” diyerek isyan etti.

Yalçın, "Çocukları eve bırakmış, yemek bile yapmamış. 'Ben gidiyorum kızım, kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. İstanbul'a gidiyorum çalışacağım' demiş.” diye konuştu.

“SENİ İLGİLENDİRMEZ, BEN SENİNLE OYNADIM”

Ameliyat sonrası eşini arayan talihsiz adam, bir şok daha yaşadı. Yalçın, “Ben eşimi aradım, nasıl geçti diye bana, ‘Sana ne, seni ilgilendirmez. Ben seninle oynadım. Bana bir kere 'canım kocacığım' dese dünyaları veririm. 90 bin liralık hayvanlarımı 45 bin liraya sattım. Son 1 senedir bana seni seviyorum bile demedi.” şeklinde konuştu.

Meral Okur'un kuzeni Büşra ise canlı yayına bağlanıp "Meral 15 yaşında evlendi, 3 çocuk doğurdu. Şimdi 26 yaşlarında özgüvenli bir kadın olmak istemiş olabilir." dedi.

MERAL'İN ANNESİ CANLI YAYINDA

Yalçın'ın kayınvalidesi canlı yayına bağlanıp, damadı ile muhatap olmak istemediğini belirtti.

Damadının söylediklerinin yalan olduğunu iddia eden anne, kızının şaka yaptığını söylediğini, İstanbul'a gitmediğini iddia etti.

Ancak, damadının kızına sahip çıkmadığını onu beğenmediğini de sözlerine ekledi.