Euro
8.4585
0.05%
Dolar
6.9611
-0.04%
Altın
408.22
0.24%
Borsa
1.562
0%
Bitcoin
343.480
-0.08%
EXEN Coin
17.48
1.15%
2ºC
İstanbul
Yağmur ve kar 2 C

    Etiler'de kaybolan İranlı kadın, Beşiktaş'ta ortaya çıktı

    Geçtiğimiz Cuma günü Etiler'de kaybolan İranlı kadın, erkek arkadaşının telefonu sonrası ortaya çıktı
    • İHA
    • 16.02.2021 - 06:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Etiler'de kaybolan İranlı kadın, Beşiktaş'ta ortaya çıktı

    3 buçuk yıldır İstanbul’da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi (30), geçtiğimiz cuma günü kayıplara karışmıştı. Emlak danışmanı olarak çalıştığı iş yerinden çıkan Ahadi, Etiler’de sevgilisiyle buluşacağını söyleyerek arkadaşının arabasından inmişti. Arabadan indikten sonra sevgilisine mesaj attığı tespit edilen Ahadi’den bir daha haber alınamamıştı.

    KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

    Kayıp olan genç kadının 1’i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden annesi Maryam Ahadi, emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Konuyla ilgili Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sürerken, Ahadi’nin müdürü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bulunduğunu duyurmuştu.

    Etiler de kaybolan İranlı kadın, Beşiktaş ta ortaya çıktı #1

    ARKADAŞI İKNA ETTİĞİ BEŞİKTAŞ'TA ORTAYA ÇIKTI

    İddialara göre, kayıp İranlı kadın erkek arkadaşını aradı. Erkek arkadaşı herkesin onu aradığını ve ortaya çıkması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ahadi, akşam saatlerinde Beşiktaş Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gitti.

    Etiler de kaybolan İranlı kadın, Beşiktaş ta ortaya çıktı #2

    Ailesine haber verilen Ahadi’nin emniyette ifadesi alındı. İranlı kadın, ifadesinin alınmasının ardından polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

    Etiler de kaybolan İranlı kadın, Beşiktaş ta ortaya çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir