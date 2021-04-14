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    Etiler'de motosikletli magandanın kazası

    Motosikleti tek teker üzerinde süren kişinin, önündeki araca çarpıp yerlerde sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 12:08
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    Etiler'de motosikletli magandanın kazası

    İstanbul'un Etiler ilçesine bağlı Nispetiye Caddesi'nde, tek teker üzerinde şov yapmaya çalışan motosikletli trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

    Hızla ilerleyen sürücü, hakimiyeti kaybederek şerit değiştiren bir araca arkadan çarptı.

    METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    Çarpma sonucu motosikletten savrulan sürücü taklalar atıp, yerlerde sürüklendi. Kazayı görenler yaralının yardımına koşarken, motosiklet sürücüsü yerden kalkarak herkesi şaşkına çevirdi.

    Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Etiler'de tek teker sürdüğü motosikletle kaza yaptı

    Etiler de motosikletli magandanın kazası #1

    Etiler de motosikletli magandanın kazası #2

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