Etiler'de yaşlıları 1 milyon lira dolandıran şahıs suçüstü yakalandı

Yaşlı iki vatandaşla paraları yanlış kişilere vermesinler diye aralarında “Sarı saçlım, mavi gözlüm” diye parola belirleyen dolandırıcı polis ekiplerince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul Etiler’de meydana gelen olayda telefon dolandırıcılığı çetesi, akşam saatlerinde 65 yaşındaki Ömer Erdal Mertan'ın ev numarasını aradı.

Kendisini "Polis memuru Volkan" olarak tanıtan dolandırıcı, Mertan'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

Mertan'a hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"SARI SAÇLIM MAVİ GÖZLÜM, PAROLASIYLA DOLANDIRDILAR"

Daha sonra dolandırıcı yaşlı adama aralarında bir parola belirleyeceklerini telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti.

Parolanın da "Sarı saçlım, mavi gözlüm" olduğunu söylemesinin ardından ertesi gün Mertan, 5 bankadaki hesaplarının dökümlerini ve hesap cüzdanlarını aldı. Ardından da dolandırıcıyı arayarak yaptığı işlemleri anlattı.

1 MİLYON LİRAYI KAPISINA GELEN KİŞİYE TESLİM ETTİ

Yaşananların ardından dolandırıcı, Mertan'ı yeniden arayarak Maslak'taki özel bir banka şubesindeki hesabında bulunan 1 milyon lara çekmesini, daha sonra da evine gelecek kişiye aralarındaki parolayı söyleyerek parayı teslim etmesini belirtti.

Kendisine söyleyenleri yapan Mertan, öğle saatlerinde zilinin çalması üzerine kapıyı açtı. Kapıyı açan Mertan, parayı doğru kişiye teslim ettiğinden emin olmak için başında kasket, yüzünde maske olan dolandırıcıya, daha önce aralarında belirledikleri 'Sarı saçlım, mavi gözlüm' parolasını söyledi.

Bunun üzerine yaşlı adam, 27 bin 100 doları bu şahsa teslim etti.

DOLANDIRICI, POLİSE GİDİP KARTININ KAYBOLDUĞUNU BİLDİRMESİNİ İSTEDİ

Kısa süre sonra kendisini dolandıran şahıs, tekrar Mertan'ı arayarak arabasıyla Etiler Tepecik Yoluna gitmesini ve orada bir polis noktası olduğunu anlattı. Sanatçılar Parkının olduğu kavşağa geldiğinde telefondaki dolandırıcı, orada bir polis memurunun aracının içindeyken fotoğrafını çekeceğini söyledi.

Daha sonra tekrar arayıp, Etiler'deki evine dönmesini söyleyen dolandırıcı, bu kez Etiler Polis Merkezi Amirliğine gitmesini ve kredi kartının kaybolduğunu bildirmesini istedi.

DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Dolandırıcının dediğini yapan adam, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine giderek kapıdaki polis memuruna kredi kartını kaybettiğini söyledi. Yanlış yere geldiği belirtilince de adam herhangi bir işlem yaptırmadan evine döndü.

Mertan daha sonra Etiler Polis Merkezi Amirliği’den evine gelen gerçek polislerden telefonda dolandırıldığını öğrendi.

POLİS ÇANTADAKİ PARAYI SORUNCA, DAİRE SATTIĞINI SÖYLEDİ

Bunun üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın eşkalini polis telsizinden tüm birimlere anons etti. Çalışmalar sürdüğü esnada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, Tepecik Yolu üzerinde eşkale uygun elinde çantayla yürüyen şahsı gördü.

Şahsı durduran ekipler, çantadaki paraları sorunca şahıs, müteahhitlik yaptığını, daire sattığını ve karşılığında bu paralarını aldığını söyledi.

POLİS YAKALADIĞI DOLANDIRICIYI TUTUKLADI

Beşiktaş polisinin dikkati sonucu yakalanan dolandırıcı Ali K. (69), emniyete götürülerek ifadesi alındı. Cep telefonu incelenen şahsın Ömer Erdal Mertan’dan 1 milyon lira, Mediha Ernst’ten ise 600 bin lirayı polis süsü vererek telefon dolandırıcılığı yöntemiyle dolandırdığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine gözaltına alınan ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ali K.’ye ifadesi alınarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen dolandırıcı Ali K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSİN EŞLİĞİNDE PARALARINI BANKAYA YATIRDILAR

Öte yandan, Beşiktaş polisinin dolandırıcıdan ele geçirdiği yaklaşık 1 milyon lira, sahipleri tarafından polis ekibi eşliğinde bankaya götürülerek hesaplarına yeniden yatırıldığı öğrenildi. İki yaşlı vatandaş, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.