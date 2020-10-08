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    Evde sahte içki üretimi yaparken yakalandı

    Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, sahte içki imalathanesine çevrilen eve baskın düzenledi.
    • İHA
    • 08.10.2020 - 12:57
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    Evde sahte içki üretimi yaparken yakalandı

    Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmasını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi Öğretmenevi Sokak üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Sahte içki imalathanesine çevrilen evde yapılan aramada 50 litre etil alkol, çeşitli markalarda 38 litre kaçak içki, 145 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma ile 6 adet anason, 5 adet alkol ölçüm derecesi ve çok sayıda içki imalat malzemesi ele geçirildi.

    Olayla ilgili ev sahibi 70 yaşındaki M.P. gözaltına alındı.

    Evde sahte içki üretimi yaparken yakalandı #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan şüpheli M.P., emniyetteki işlemlerinin ardından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. M.P., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Evde sahte içki üretimi yaparken yakalandı #2

    Evde sahte içki üretimi yaparken yakalandı #3

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