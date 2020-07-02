Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkan yangını fark etmeyen 96 yaşındaki Rukiye nene, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Davutobası köyünde iki katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

96 yaşındaki Rukiye Gündüz ve oğlu Mehmet Ali Gündüz'ün yaşadığı evde çıkan yangını, Rukiye nene fark edemedi.

Oğul Mehmet Ali Gündüz'ün evde olmadığı sırada çıkan yangına ilk müdahale köyün su tankeri ile yaptı. Bu sırada itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi.

YANGINDAN HABERİ YOKTU, SON ANDA KURTARDILAR

Yaşlı kadının evde yangından habersiz olduğunu gören komşuları pencerenin korkuluğunu kırarak, yaşlı kadını yangından son anda kurtardı.

Evi saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşlı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yanan ev kullanılmaz hale gelirken, Rukiye Gündüz ve oğlu Mehmet Ali Gündüz’ün iki gün önce İstanbul’dan geldikleri öğrenildi.

Evi yanan 96 yaşındaki Rukiye neneyi komşuları kurtardı VİDEO

"BENİM SÜT ANNEM OLUR"

Yaşlı kadını kurtaranlardan Ahmet Yalçın, "Yangın çıkan odada buzdolabı var, büyük ihtimalle buzdolabından çıktı. Oğlu evde yok, kadında evde yalnız benim de süt annem olur, korkulukları kırarak çıkardık. Kadının bir şeyi yok, kurtardık." dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.













