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- Evinde ölü bulunan adamın cesedi vinçle çıkartıldı
Evinde ölü bulunan adamın cesedi vinçle çıkartıldı
Hatay'da tek başına yaşayan şahsın evinde 4 gün önce öldüğü belirlendi. 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın cesedi vinç kullanılarak çıkarıldı.
- İHA
- 08.09.2020 - 13:45
- Güncelleme : 08.09.2020 - 13:45
Hatay’ın İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağladığı belirtilen 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine yakınları ve komşuları durumu yetkililere bildirdi.
4 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI
Şahsın yaşadığı evin kapısını açarak içeri giren ekipler, Ahmet Altındağ’ın ilk bulgulara göre yaklaşık 4 gün önce ölmüş olduğunu saptadı.
Evinde ölü olarak bulunan ve fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayan Ahmet Altındağ’ın cesedi mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evinden alındı.
Cenaze aracına konulan şahsın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Hatay'da evinde ölü bulunan adamın cesedi vinçle çıkartıldı ViDEO