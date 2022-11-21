6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan anne, "Senin kardeşini şehit ettiler gel geri dön, devlet güçlerine teslim ol" diyerek evladına çağrıda bulundu.

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor...

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’da oturma eylemi başlattı.

Farklı kentlerden Diyarbakır’daki HDP İl Binası önünde bir araya gelen ailelerin direnişi bin 176'ncı güne ulaştı.

39 aile evladına kavuştu

İHA'nın aktarımına göre; umutlarını bir an bile yitirmeyen aileler, soğuk hava ve yağmura rağmen bir an olsun çadırı terk etmiyor.

'Teslim ol' çağrısında bulunan annelerden 38'i evlatlarına kavuştu.

6 yıl önce kaçırılan oğlu için katıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Evlat nöbeti bin 176'ncı gününde VİDEO



"Senin kardeşini şehit ettiler gel geri dön"

Çiftçi, “Bize zarar getiren hep HDP ve PKK’dır. Allah onları kahrı perişan etsin, kökleri inşallah dağda kazınır. Oğlum Rojhat, anneni duyuyor ve görüyorsan geri dön 38 evlat döndü annesinin kucağına, sizi orada kandırıyorlar. Yeter artık senin kardeşini şehit ettiler gel geri dön, devlet güçlerine teslim ol sana kimse bir şey demez, yeter artık bu acılar içinde kalmayalım.” dedi.