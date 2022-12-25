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    Evlat nöbeti bin 210'uncu günde

    2010 yılında dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan anne, " Oğlumu dört gözle bekliyorum. Oğlum Mahmut için sabahları buranın yolunu tutup geliyorum." dedi.
    • 25.12.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 12:45
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    Evlat nöbeti bin 210'uncu günde

    Diyarbakırlı ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor...

    3 Eylül 2019 tarihinde, çocukları PKK terör örgütünce dağa kaçırılan ailelerin direnişi birçok anne ve babaya umut oldu.

    347 aile katıldı

    HDP il binası önündeki çadırda bir araya gelen aileler, hava şartlarına rağmen mücadelelerini sürdürüyor.

    İHA'nın aktarımına göre; bin 210'uncu güne ulaşan evlat nöbetine 347 aile katıldı.

    Evlat nöbeti bin 210 uncu günde #1

    12 yıl önce kaçırıldı

    Oğlu Mahmut’un 2010 yılında lise öğrencisiyken kaçırıldığını söyleyen Bedriye Uslu, oğluna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

    Evlat nöbeti bin 210'uncu günde VİDEO

    "Yaşadığımız bu hasret artık son bulsun"

    Oğluna hasret kaldığını ifade eden Uslu, “Oğlum 2010 yılında lise öğrencisiyken sabah okula gitti, ondan sonra geri gelmedi. O günden bu yana oğlumu hiç görmedim. Oğlumu dört gözle bekliyorum. Oğlum Mahmut için sabahları buranın yolunu tutup geliyorum. Oğlum, eğer beni görüyorsan dönün. Gittiğiniz bu dava boştur. Evinize geri gelin. Yaşadığımız bu hasret artık son bulsun. Biz daha artık yaşlandık. Gelin anneniz, babanız, kardeşleriniz hepsi size hasret kaldı. Oğlum gel devletimize teslim ol.” dedi.

    Evlat nöbeti bin 210 uncu günde #2


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