Açılış için Diyarbakır’a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP binası önünde 776 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmedi. Baba Celil Begdaş, “Herkes geldi, onlar gelmedi” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak kaçırılarak ailelerin 3 Eylül 2019 yılında, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için farklı şehirlerden bir araya gelen ailelerin evlat nöbeti, 776’ncı gününe girdi.

5 Mayıs 2019’da kaçırılan oğlu Yusuf için eylemine devam eden baba Celil Begdaş, açılış için Diyarbakır’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, kendilerini ziyaret etmediğini belirterek şu sözleri kullandı:

“5 Mayıs 2019’da oğlum HDP tarafından bu kapıda götürüldü. Benim oğlum bu binadan gitti, montu ve kimliği burada çıktı.

“HERKES GELDİ, ONLAR GELMEDİ”

Geçen yıl seçim ziyaretine gelen İmamoğlu, bekledik ki bu aileleri ziyarete gelecek ama gelmedi. Bu yıl tekrar dün geldi, tekrar bekledik ama halktan kaçtı. Demek ki o da HDP ile beraber, HDP ve CHP aynı. Onlarda biraz vicdan olsaydı gelirdi, bu anne ve babaların feryadını duyardı. Biz burada 2 yıl hastalık ve yağmur demeden bekliyoruz. Ne yazık ki herkes geldi onlar gelmedi.

Evlat nöbetindeki ailelerin Ekrem İmamoğlu tepkisi: Herkes geldi, onlar gelmedi VİDEO



“BU ANNE BABALARI 5 DAKİKA DİNLEYEMEZ MİYDİ?”

Ben burada onları kınıyorum. Dört tane ağaç için dünyayı yıktılar, söz konusu bizim çocuklarımız olunca kulaklarını ve gözlerini kapattılar. Halk için demokrasiyi savunuyorlardı, biz insan değil miyiz? Buraya gelip bu anne ve babaları 5 dakika dinleyemez miydi?





“BUNDAN SONRA İSTEMİYORUZ”

Ne yazık ki gelmedi, gelmesin de biz bundan sonra istemiyoruz onları. Bizim desteğimiz yeter bize, bizim çocuklarımız gelene kadar kalkmayacağız buradan. Oğlum duyuyorsan kaç gel, senin bütün arkadaşların geldi, sen gelene kadar biz buradan kalkmayacağız."