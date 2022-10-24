2017 yılında kaçırılan kızı için 4 yıldır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan gözü yaşlı anne, "Kızımı HDP’den istiyorum. Onlar götürdü, onlar getirsin. Bu annelerin yüreğini yakmasınlar." dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül 2019'da eylem başlattı.

Eylem bin 148'inci güne ulaştı

Eylemdeki 38 aile evladına kavuması, evlat hasreti çeken ailelerin umudu daha çok arttı.

Bin 148’inci gününe ulaşan evlat nöbetinde aileler evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

"Yavrularımızın geleceklerini ellerinden almasınlar"

2017 yılında kızı Bahar Karakuş’un HDP yandaşları tarafında dağa gönderildiğini ileri süren ve 4 yıldır eylemde olduğunu belirten anne Fatma Karakuş, “Kayseri’den buraya evlat nöbetine geldim. 6 yıldır yavrumun yolunu gözlüyorum. 2017 yılında Samsun’da kızım tıp fakültesinde okurken yanlış arkadaşlar edinmiş. O arkadaşların vasıtasıyla 6 yıl önce Samsun’dan kızım kaçırıldı. Yavrum her neredeysen, sesimi duyuyorsan çık gel, devletimize teslim ol.

Tüm ailen senin yolunu gözlüyor. Sen gelene kadar ben buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Kızımı HDP’den istiyorum. Onlar götürdü, onlar getirsin. Bu annelerin yüreğini yakmasınlar. Bizi daha fazla üzmesinler. Ciğerlerimizi söküp almasınlar. Yavrularımızın geleceklerini ellerinden almasınlar. Onların önünde güzel bir hayat var. Yavrularımızı bu güzelliklerden mahrum etmesinler.” dedi.

Evlat nöbetindeki anne: 6 yıldır yavrumun yolunu gözlüyorum VİDEO

