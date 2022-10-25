4 yıl önce oturma eylemine katılan gözü yaşlı anne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Hiçbir zaman burayı görmediniz ve görmek istemediniz. Hakkımı size haram ediyorum" dedi.

Diyarbakırlı ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

3 Eylül 2019’da HDP il binası önünde başlayan eylem, bugün bin 149'uncu güne ulaştı.

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anneler, bir an olsun nöbeti terk etmiyor.

Gözü yaşlı anne kanserle de mücadele ediyor

38 ailenin evlatlarına kavuşmasıyla umutlanan anneler, çocuklarına çağrıda bulunuyor.

İHA'nın aktarımına göre; Kocaeli’den oğlu Eren Yalçın için 4 yıl önce oturma eylemine dahil olan anne Fadime Aksu, kanserle mücadele ettiğini söyledi.

Evlat nöbetindeki anneden Kılıçdaroğlu'na: Şerefiniz varsa bu çadırı görürsünüz VİDEO



"Hastaneye gitmem seni unutmam anlamına gelmiyor"

Acılı anne, HDP il binası önünde kansere yakalandığını belirterek, “Burada kanser hastası oldum. Doktorum beni tedavi için hastaneye çağırdı. Yavrum hastaneye gitmem seni unutmam anlamına gelmiyor. İnşallah bir şey olmazsa sana kavuşacağım yavrum. Eğer ben kavuşamazsam ablaların sana annelik görevini yapacaktır. Seni 4 gözle bekliyorum. Kemoterapi tedavisi görüyorum. Doktorlar bana tedavimi ihmal etmemen gerekiyor dedi. Oğlum artık gel. Bak akrabalarından çoğu vefat etti. Hiçbir cenazede sen yoktun. Yavrum ben de senin uğrunda ölürüm. Dön gel artık yavrum. O şerefsizlere inanma. Onlar sizi kandırıyor. Onlar size yalan söylüyor.” diye konuştu.

"Hakkımı size haram ediyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Aksu, “CHP Genel Başkanı'na sesleniyorum. Eğer az şerefiniz varsa bu çadırı görürsünüz. Ama hiçbir zaman burayı görmediniz ve görmek istemediniz. Hakkımı size haram ediyorum. Çocuğumu kim götürdüyse benden beter olsun.” ifadelerinde bulundu.