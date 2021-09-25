16 yaşındaki evladı PKK tarafından kaçırılan Celil Bektaş, "Herkese barış çağrısı yapıyorlar. Barış, çadırın altındadır" dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti, kararlılıkla devam ediyor.

Farklı şehirlerden gelen aileler, eylemin 754’üncü gününde de nöbet çadırını terk etmedi.

Evlatlarını umutla bekleyen 234 aileden biri olan Celil Bektaş, geçen yıl kaçırılan 16 yaşındaki oğlu için eyleminden vazgeçmeyeceğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Biz burada beklerken oğlumu arka kapıdan götürdüler. Herkese barış çağrısı yapıyorlar. Barış, çadırın altındadır.

“NERESİ OLURSA OLSUN GİDECEĞİM”

Gelsinler, burada buluşalım, eğer ki yalan söylemiyorlarsa. Bizim evlatlarımızı bıraksınlar da barış zaten olur. HDP bunu iyi bilsin, benim oğlum gelene kadar ben bırakmayacağım. İster İstanbul olsun ister İzmir olsun neresi olursa gideceğim.





“MAYIN DÖŞEMİŞLER KAÇMAYASIN DİYE”

Oğlum kaç, gel; ben biliyorum seni kim gönderdi. Hepsini de çözdüm. Zorla tutuyorlar, mayın döşemişler kaçmayasın diye ama biz başaracağız.

Evlat nöbetindeki baba: Barış çadırın altındadır VİDEO



“ORASI O HAYVANLARIN YERİ, SİZİN DEĞİL”

Sen gelene kadar da ben kalkmayacağım buradan. Orası hayvanların yeri, sizin yeriniz değil. Bizi duyuyorsan eğer gel, bu hasretlik bitsin.”