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    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu devlet okuttu avukat olacaktı, HDP eline silah verdi

    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu devlet okuttu avukat olacaktı, HDP eline silah verdi

    Van Gürpınar'dan gelerek Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere katılan Yusuf Erdinç, hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç'e seslendi.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 06:08
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    Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 814'üncü gününde de devam ediyor.

    6 YIL ÖNCE OĞLU DAĞA GÖTÜRÜLDÜ

    Van'ın Gürpınar ilçesinden gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinde.

    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu devlet okuttu avukat olacaktı, HDP eline silah verdi #1

    "DEVLET SENİ OKUTTU, HDP ELİNE SİLAH VERDİ, PİŞMAN OL"

    Evladını devlet desteğiyle okutup avukat yaptığını söyleyen baba Erdinç, HDP'nin kalemi elinden alarak silahı verdiğini kaydetti. Erdinç, “Benim oğlum 2015 yılında İstanbul Marmara Üniversitesinde hukuk okuyordu, HDP avukatımı benden kopardı ve buraya getirdi. Ben de 2015 yılında buraya geldim, bana hakaret ettiler, oğlumu götürdüler Amerika'ya teslim ettiler. Ben buradan oğlumu çağırıyorum, seni ne hallerle büyüttüğümü, nasıl güzel baktığımı sen biliyorsun. Orası senin yerin değil, senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir. Diyorlar ya biz Kürt hakkı savunuyoruz, ben de Kürtdüm, sen de, hakkın nerede kaldı. Devlet seni okuttu, avukat olacaktın. HDP ne yaptı, senin elindeki kalemi kırdılar, silah verdiler. Hak bu mudur, Kürtlük bu mudur, senin yerin değil orası. Ben şimdi de senin arkandayım, ne olduysa oldu, gel pişman ol ve Amerika'ya uşaklık yapma” dedi.

    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu devlet okuttu avukat olacaktı, HDP eline silah verdi #2

    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu devlet okuttu avukat olacaktı, HDP eline silah verdi #3

    Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu devlet okuttu avukat olacaktı, HDP eline silah verdi #4

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