14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Tuncay için evlat nöbetini sürdüren baba Şevket Bingöl, oğluna Türk askerine, polisine teslim olma çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti, 710 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Farklı bölgelerden gelen 233 aile, 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana kurdukları nöbet çadırında oturma eylemi gerçekleştiriyor.

Ailelerin kararlı direnişleri sayesinde, terör örgütünün elinden kaçıp teslim olanların sayısı 31’i buldu.

Evlatlarına kavuşan ailelerin mutluluğu, nöbet çadırında bekleyen aileler için umut ışığı oldu.

“ÇOCUKLARIMIZI BU HAİNLERDEN İSTİYORUZ”

5 yıl önce 14 yaşındayken, “Bana iş buldular, işe gidiyorum.” diyerek İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha dönemeyen oğlu Tuncay için eylem yapan baba Şevket Bingöl, evladını HDP ve PKK’dan istediğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“HDP bizim çocuklarımızı dağa götürdü. HDP, Kürtlerin kanı üzerinde rant oynuyor. Bizim çocuklarımıza yazık günahtır. Siz Kürt davası yapıyorsunuz neden kendi çocuklarınızı göndermiyorsunuz. Kendi çocuklarınızı gönderin. Kürtler de artık uyansın. İçimizdeki bu hainlerden kurtulalım. Biz çocuklarımızı bu hainlerden istiyoruz. Biz doğru adresteyiz.

Evlat nöbetindeki baba oğluna seslendi: Türk askerine teslim ol VİDEO



“TÜRK ASKERİNE, TÜRK POLİSİNE TESLİM OLUN”

Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan o dağdaki bütün çocuklar eğer bizi görüyorsa, duyuyorsa kaçın Türk askerine, Türk polisine teslim olun. Ceza yok, işkence yok sizi orada korkutuyorlar. Bak 30 tane arkadaşın geldi, teslim oldu ailelerine verdiler. Sen de kaç gel, teslim ol. Ben seni burada bekliyorum. Seni almadan da buradan ayrılmıyorum.”