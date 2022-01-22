Diyabakır'da kızı Gülcan için evlat nöbeti tutan Necmettin Biçer, "Kızım gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Bizim ülkemiz güzel ve güçlü bir ülkedir. Ne olur gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, oğluna kavuştu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Akar'ın oğluna kavuşmasından sonra evlat nöbeti başlattı.

873 gündür devam eden evlat nöbetine yeni aileler katılırken, bu ailelerin 34'ü ise çocuklarına kavuştu.

Evlat nöbetine katılan ve kızını bekleyenler baba Necmettin Biçer, kızına "Gel" çağrısı yaptı.

Kocaeli'nde 2014'te 17 yaşındayken kaçırılan Eren'in annesi Fadime Aksu ise ailelerden Adla Yıldırım'ın oğlu Mehmet Akif’e kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"HER ÇOCUK ANNE-BABASINA KAVUŞSUN"

Aksu, “Ben çok mutlu oldum. İnşallah o günü biz de yaşarız. O anne- baba yaşadı, biz de yaşarız. Ben buradan oğluma sesleniyorum; bak 34 aile evladına kavuştu.

Ne olursunuz bütün çocuklar siz de gelin, biz de öyle sevinelim, mutlu olalım. Niye orada bekliyorsunuz? Biz sizi çok özledik. Her çocuk anne- babasına kavuşsun. Daha dayanacak gücüm yok yavrum, dön geri gel” dedi.

Evlat nöbetindeki babadan kızına çağrı: Kızım gel teslim ol VİDEO

"KIZIM GEL, TESLİM OL"

Van’da 2015 yılının Kasım ayında 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için eylemini sürdüren Necmettin Biçer ise “34’üncü ailemiz çocuğuna kavuştu. Biz de burada bekliyoruz. Dağda bulunan çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Gelen çocukların hepsi ailelerinin yanında, ne olur orada kalmayın.

Gelin, biz de sizi burada bekliyoruz. Siz gelmeden buradan ayrılmıyoruz. Kızım gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Bizim ülkemiz güzel ve güçlü bir ülkedir. Ne olur gel, güvenlik güçlerine teslim ol” diye konuştu.