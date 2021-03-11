Müge Anlı'nın programına başvuran 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından dolandırıldığını, işkenceye ve tecavüze uğradığını söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı.

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 senelik eniştesi tarafından kandırıldığı söyledi.

20 SENELİK ENİŞTESİ TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Eniştesinin evlendirme vaadiyle kendisine 500 bin liralık senet imzalattığını söyleyen Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da belirtti.

Çığ’ın ormanda çekilmiş çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı’ya başvurdu. İddiaların odağındaki adın ilk vukuatı da olmadığı öğrenildi. 2019 yılında ölümle neticelenen bir olaya karıştığı öğrenildi. Enişte İsa’nın yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık problemi yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğü gün yüzüne çıktı.

Evlendirme vaadinde bulunan eniştesi ormanda tecavüz etti VİDEO

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DİNİ DUYGULARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ

Eşinin kardeşine işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği öne sürülen İsa Akman’ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği belirtildi.

Genç adamı Afyon’da bir hocaya götüren İsa Akman’ın buradaki hocayla da iş birliği yaptığı öne sürüldü.

Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon’da hoca olduğu öne sürülen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını belirtti.