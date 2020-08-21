Evlenme vaadiyle Samsun'a geldi, damadı dolandırıp kaçtı

Çorum'da yaşayan ve evlilik vaadi ile Samsun'a gelen bir kadın, damat adayını 55 bin lira dolandırıp, kayıplara karıştı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ve evlenmek isteyen A.K. (27), bir tanıdığının aracılığı ile ailesiyle birlikte Çorum'a gitti.

Çorum'a gelen damat adayı, burada tanıştığı gelin adayı S.Ç.'nin ailesi olduğunu söyleyen kişilere 20 bin lira başlık parası verdi.

Sonrasında ise A.K. ve ailesi gelin adayı S.Ç.'yi de yanlarına alarak Bafra'ya geri döndü.

35 BİN TL'LİK TAKI TAKTILAR

Evlilik hazırlığına başlayan A.K. ve ailesi nikah günü aldıktan sonra kuyumcuya giderek 35 bin lira değerinde bilezik alıp, gelin adayı S.Ç.'nin koluna taktılar.

Alışverişten eve döndüklerinde gelin adayı S.Ç. rahatsız olduğunu, hastaneye gidip muayene olmak istediğini söyledi.

DOLANDIRICI GELİN ADAYI ORTADAN KAYBOLDU

A.K. ile hastaneye giden S.Ç., bu esnada tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyerek kayıplara karıştı. Bir süre sonra tuvalete bakan A.K. gelin adayını tuvalette bulamadı.

Kaçtığını anlayan A.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.