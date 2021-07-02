Evlenmek için gittiği Meksika'dan cenazesi geldi

Fransız nişanlısı Swann Nagat ile birlikte geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Arzu Nena Butt’un cenazesi, Türkiye'ye getirildi. Arzu Nena, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kuşadası'nda yaşayan 31 yaşındaki Arzu Nena Butt, Fransız nişanlısı Swann Nagat ile evlenmek için Meksiya’ya gitti.

İkili, kiraladıkları araçla Meksika’nın Villahermosa ve Ciudad del Carmen şehirleri arasındaki karayolunda trafik kazası geçirdi.

Butt'un annesi Fatma Yetik, acı haberi aldıktan sonra kızının cenazesini Türkiye'ye getirmek istedi.

CENAZEYİ ALMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fatma Yetik, acı haberi almasının ardından kızının cenazesini Türkiye’ye getirtmek için Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçti.

Ancak anne Fatma Yetik’e, Meksika yasalarına göre, iki gün devlet morgunda bekletildikten sonra özel bir şirkete teslim edilen cenazenin, Türkiye’ye transferi için bir ödeme yapması gerektiği söylendi.

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ÖDEME YAPILDI, CENAZE ALINDI

Kızının cenazesini Türkiye’ye getirmek için birçok girişimde bulunan anne Fatma Yetik, sonuç alamayınca Kuşadası Belediyesi’ne başvurdu.

“Kızımızı orada bırakmayacağız.” diyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatı ile harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sorunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturdu.

Meksika Konsolosluğu aracılığıyla, anne Fatma Yetik adına cenaze firmasına ödeme yapılmasının ardından Arzu Nena Butt’un cenazesi, İstanbul aktarmalı olarak İzmir’e getirildi.





GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlık Amirliği yetkilileri tarafından Kuşadası’na transferi sağlanan genç kadın, gözyaşları arasında Kuşadası’nda toprağa verildi.

Hanım Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığı'na defnedilen Arzu Nena Butt’un vefatı, ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğdu.



