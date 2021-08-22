Evlilik alışkanlıkları üzerine araştırma, değişimi ortaya koydu

26 ilde 100 bin kişinin katılımı ile yapılan çalışmada, gençlerin evlilik sürecine bakışlarındaki değişimler ortaya kondu. Eğitim seviyesi yükseldikçe, organizasyona önemin azaldığı belirlendi.

Evlilik adetlerine, gençlerin bakış açısı değişti.

İsteme, söz, nişan, düğün sürecinin zorlukları, ortaya farklı beklentiler çıkardı.

Areda Survey isimli bir araştırma şirketi, Türkiye genelini temsil eden 26 ilde 100 bin kişinin katılımı ile Değişen Evlilik Alışkanlıkları araştırması yaptı.

Yapılan araştırmada cinsiyet, yaş, eğitim ve SES (Sosyo-Ekonomik Statü) grupları dikkate alındı.

EVLİ ÇİFTLER ALYANS TAKMALI DİYEN ÇOĞUNLUK: BEKARLAR

Araştırmanın detaylarını paylaşan Yusuf Akın, şu ifadeleri kullandı:

“Evli çiftler alyans takmalı mı sorusunu sorduk. Bu soruya evet diyenlerin oranı 65.2 olarak gerçekleşti. Evli çiftler bu soruya yüzde 63.8 oranında evet alyans takılmalıdır derken, henüz evlilik arifesinde olan çiftlerde bu oranın yüzde 88 olarak gerçekleştiğini görüyoruz.





Evlilik öncesinde alyans takma ile alakalı tavır çok daha şiddetli ve sert oluyor ama evlendikten sonraki süreçte görünen o ki alyansla alakalı görüşler biraz daha değişiyor.

“EVLİLİK TEKLİFİNİ ERKEK Mİ ETMELİDİR”

Evlilik teklifini erkek mi etmelidir sorusuna evet erkek etmelidir diyen kadınların yüzde 68.4 oranında. Fakat bu oranın erkeklerde yüzde 60.2’ye geldiğini görüyoruz.

Yüzde 64.4 oranıyla genel olarak bir katılım söz konusu. Evli çiftler sözlü ve nişanlılara göre bu önermeyi daha çok destekliyor.





BİRÇOK KADIN İÇİN TEK TAŞ GEREKLİ

Evlilik teklifinde tektaş gerekli midir sorusuna destek yüzde 44.4 oldu. Kadınlar yüzde 52.4 oranında evet tektaş gereklidir derken, erkeklerde ise bu oran yüzde 36 olarak görülüyor.

ORGANİZASYON GEREKLİLİĞİNE KADINLARDAN EVET CEVABI

Söz, nişan, kına gecesi gibi organizasyonların gerekliliğiyle alakalı olarak, genelde kadınların erkeklere göre çok daha güçlü bir evet dediklerinin ve yüzde 60.5 bandında da bu sorunun evet gereklidir bağlamında cevaplandığını gördük. Düğün organizasyonu gereklidir önermesine evet cevabını verenlerin oranı yüzde 64.8.

Evlilik alışkanlıkları üzerine araştırma, değişimi ortaya koydu VİDEO



“EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE GÖRÜŞLER FARKLILAŞIYOR”

Yaşlılara göre gençler düğünü çok daha az gerekli bulduklarını belirtiyorlar. Eğitim düzeyi de yükseldikçe düğün organizasyonunu gerekli görme oranlarında anlamlı bir düşüşün olduğunu tespit ettik.

Geleneksel kodlarımızı taşıyan ve değişilmez olarak nitelendirdiğimiz, olmazsa olmazlar olarak bir evlilik organizasyonunun değerlendirebileceğimiz bazı konularda özellikle genç kuşakta bir görüş farklılığı olduğunu net bir şekilde görüyoruz.

Eğitim düzeyi yükseldikçe ve yaş gençleştikçe görüşlerin biraz daha farklılaştığını görüyoruz."