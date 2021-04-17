Denizli merkezli İzmir ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonda, evde bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef seçen 5 kişilik suç şebekesi çökertildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Kale ve Beyağaç ilçelerinde yaşanan ‘Evlenme vaadiyle dolandırıcılık’ olayları üzerine geniş çaplı araştırma başlattı.

Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ay süreli fiziki ve teknik takip yapıldı.

3 İLDE OPERASYON: 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin Huriye Ç. (44), Meryem Y. (42), Özlem K. (23), Özcan Ç. (45) ve Hüseyin K. (65) olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Denizli merkezli İzmir ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzelendi.

Düzenlenen operasyonlarda adreslerinde gözaltına alınan 5 şüpheliden Meryem Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli Kale Adliyesi'ne sevk edildi.

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon VİDEO

4'Ü TUTUKLANDI

Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerden Meryem Y.’nin 1, Özlem K.’nin 3 ve Özcan Ç.’nin 2 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞLILARI VE ÇOCUKLU ERKEKLERİ HEDEF ALDILAR

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, kurban olarak kandırabilecekleri yaşlı ya da evde bakıma muhtaç çocuğu olan erkekleri tercih ettikleri belirlendi. Kadınları getiren erkeklerin ve olayı organize eden kadının nakit para istediği, parayı aldıktan sonra evlenecek kadını evde bıraktıkları ve müştekinin evinden ayrıldıkları, birkaç saat sonrada evlenme amacıyla gelen kadının evleneceği şahsı bir bahane ile evden bir şeyler almaya göndererek evden kaçtığı tespit edildi.

PARASI OLMAYANA SENET TALEBİ

Şüphelilerin kandırdıkları 2 mağdura evlilik için Özlem K.’yi getirdikleri, parası olmayan mağdurlardan senet istedikleri ama müştekilerin kabul etmemesi üzerine suçun teşebbüste kaldığı anlaşıldı. 2020-2021 yılları arasında birçok olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen şüphelilerle ilgili soruşturmanın derinleştirildiği, mağdur sayısının artabileceği öğrenildi.