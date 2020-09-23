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    Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın çıktı

    Yanan odunlardan 5 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • AA
    • 23.09.2020 - 09:37
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    Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın çıktı

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Bülbülderesi Mahallesi'nde 2 bina arasında bulunan odunlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

    Alevlerin yükselmesiyle yangın 5 katlı binaya sıçradı.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Tüm binayı saran yangına, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Bina sakinlerini tahliye eden ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangın sonucu binada hasar oluştu.

    Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın çıktı

    Eyüpsultan da 5 katlı binada yangın çıktı #1

    Eyüpsultan da 5 katlı binada yangın çıktı #2

    Eyüpsultan da 5 katlı binada yangın çıktı #3

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