Yanan odunlardan 5 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Bülbülderesi Mahallesi'nde 2 bina arasında bulunan odunlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevlerin yükselmesiyle yangın 5 katlı binaya sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tüm binayı saran yangına, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Bina sakinlerini tahliye eden ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu.

Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın çıktı