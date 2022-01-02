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    Eyüpsultan’da aç kalan domuz semte indi

    Havanın soğumasıyla birlikte yiyeceksiz kaldığı düşünülen domuz, çöp konteyneri civarında karnını doyururken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 10:56
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    Eyüpsultan’da aç kalan domuz semte indi

    Soğuk havalar, yaban hayatını da etkiliyor...

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde sokak üzerinden gelen sesleri duyan bir vatandaş balkona çıktığında yaban domuzun olduğunu gördü.

    KARNINI DOYURMAYA GELDİ

    Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği düşünülen yaban domuzu, bir süre dolandıktan sonra çöp konteynerinin yanındaki yiyecek atıklarıyla karnını doyurmaya çalıştı.

    O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Eyüpsultan’da aç kalan domuz semte indi #1

    Eyüpsultan’da aç kalan domuz semte indi #2


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