Eyüpsultan’da aç kalan domuz semte indi

Havanın soğumasıyla birlikte yiyeceksiz kaldığı düşünülen domuz, çöp konteyneri civarında karnını doyururken görüntülendi.

Soğuk havalar, yaban hayatını da etkiliyor...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde sokak üzerinden gelen sesleri duyan bir vatandaş balkona çıktığında yaban domuzun olduğunu gördü.

KARNINI DOYURMAYA GELDİ

Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği düşünülen yaban domuzu, bir süre dolandıktan sonra çöp konteynerinin yanındaki yiyecek atıklarıyla karnını doyurmaya çalıştı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.