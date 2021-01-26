Eyüpsultan’da anne ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü

Eyüpsultan’da anne ve ağabeyini öldüren madde bağımlısı şahıs, polisi arayarak teslim oldu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen U.B., ağabeyi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti.

U.B., daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle önce konfeksiyonda çalışan ağabeyi 50 yaşındaki Mesut Biroğlu’nu, ardından ise annesi 70 yaşındaki Şükran Biroğlu’nu boğarak öldürdü.

POLİSİ ARADI

U.B., bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler U.B.’yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Ardından sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.

AĞIZLARINI BANTLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay yerinde önce ilçe ekipleri, ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede U.B.’nin, annesinin ve ağabeyinin ağızlarını bantlayarak öldürdüğü belirlendi.

Öte yandan öldürülen Şükran Biroğlu’ndan geriye, yaklaşık iki sene önce katıldığı ve birinci olduğu bir yemek yarışmasından görüntüler kaldı.

"DÜNYA İYİSİ İNSANLARDI"

Kameraya konuşan Ümit isimli komşu, "Kapı komşumuz, yalnız iyi insanlardı. Cinayeti işleyen herhalde kardeşleri, uyuşturucu bağımlısıydı, uyuşturucu içiyordu. Bunun etkisi altında yapmış olabilir ama diğer insanlar dünya iyisi insanlardı. Zararları olmayan, sessiz sedasız insanlardı, vefat eden selam vermeden geçmeyen bir adamdı. Onlar kendi aralarında hırgür yapıyordu." dedi.









