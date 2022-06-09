Eyüpsultan'da annesi ve ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis

Anne ve babasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Uğur Biroğlu hakkında karar çıktı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Uğur Biroğlu., ağabeyi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti.

Biroğlu., daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle önce konfeksiyonda çalışan ağabeyi 50 yaşındaki Mesut Biroğlu’nu, ardından da annesi 70 yaşındaki Şükran Biroğlu’nu bıçaklayarak öldürdü.

Ağabeyini ve annesini öldürüp polisi aradı

Uğur Biroğlu., bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler Biroğlu'nu gözaltına alarak karakola götürdü.

Davada karar açıklandı

Şükran Biroğlu ile ağabeyi Mesut Biroğlu'nu defalarca bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Uğur Biroğlu’nun iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Sanık, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada maktulün yakınları ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Biroğlu’nun cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldiğini açıkladı.

Duruşmada müşteki avukatları, sanığın üzerine atılı suçları işlemiş olduğunu belirterek sanık hakkında takdir indirimi uygulanmaksızın ceza verilmesini istedi.Sanık avukatı ise müvekkili hakkında lehe olan hükümlerin uygulanarak bir karar verilmesini talep etti.

"Affınıza sığınıyorum"

Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Ellerinizden öpüyorum, affınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ve beyanların ardından mahkeme, sanık Uğur Biroğlu’nu ‘kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın pişmanlığını dile getirmiş olmasının mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışlar olduğunu da belirterek, sanığın cezasında indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Biroğlu'nun ‘canavarca hisle alt veya üst soya karşı kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi.

Şükran Biroğlu’ndan geriye, yaklaşık iki sene önce katıldığı ve birinci olduğu bir yemek yarışmasından görüntüler kaldı.