Eyüpsultan’da, bagajdan 1 kilogram uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine durdurulan otomobilden, bir kutu içerisinde bagajda gizlenmiş 1 kilogram eroin çıktı. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

34 FN 0988 plakalı uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Tem Büro Amirliği ekipleri tarafından durduruldu.

DHA’nın haberine göre; araçta arama yapan polis ekipleri, bagaj kısmına gizlenmiş 14 poşet içinde kutuya konulmuş bir kilogram eroin ele geçirdi.

Teyp kısmından paralar çıktı

Ayrıca aracın teyp kısmında beyaz bir poşet içerisinde 10 bin 305 TL ve 20 euro para bulundu. Otomobildeki iki şüphelinin üst aramasında ise 10 gram eroin ele geçirildi. M.Ü. ve H.İ. isimli şüpheliler, gözaltına alındı.