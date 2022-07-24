Alibey Barajı'na piknik yapmak için gelen bir aile, tehlikeli olmasına rağmen barajda yüzdü. Baraj gölüne giren Hadi Deniz, "Tabelada 'girmek tehlikeli' yazıyor ama 'yasak' demiyor" dedi.

Yurt genelinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış yaşandı.

Sıcak havadan bunalan İstanbullular, ormanlar ve sahillere akın etmeyi tercih etti.

Eyüpsultan'daki Alibey Barajı da piknik için tercih edilen bölgeler arasında yer aldı.

Tehlikeli olmasına karşın yüzdüler

Baraj gölünde balık tutanların yanı sıra, 'tehlikelidir' uyarısına rağmen yüzenler olduğu gözlendi.

Eyüpsultan'da baraj gölüne girdi: Tabelada girmek tehlikeli yazıyor ama yasak demiyor

"Tehlikeli olmasa o tabelayı koymazlardı"

Gölde balık tutan Tayfun Kırdı, "Hava güzel, balık tutmaya geldik. Arkadaşlarla birlikte güzel bir ortam oluyor. İki haftadır geliyorum. Balık tutuyoruz ancak baraj gölüne girmeyi tavsiye etmiyorum.

Gölün altı bataklık, çok kişi boğuldu burada. Her yerde 'tehlikeli' tabelası var. Tehlikeli olmasa o tabelayı koymazlardı." dedi.

"Tabelada 'girmek tehlikeli' yazıyor ama 'yasak' demiyor"

Tehlikeli uyarısına rağmen çocuklarla birlikte baraj gölüne giren Hadi Deniz, "Hafta sonu çocukları eğlendirmeye, serinlesinler diye getirdik. Su biraz kirli ama iyi. Burada su çekmiyor, altta çamur var, tehlikeli biraz. Fazla ileri gitmeyince tehlikeli değil. Tabelada 'girmek tehlikeli' yazıyor ama 'yasak' demiyor. Yasak yazsa girmezdik." ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre; 13 yaşındaki yeğeni İlhan Deniz ise, "Geçen hafta daha derindi. Bu hafta o kadar derin değil." dedi.