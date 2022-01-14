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- Eyüpsultan'da bariyere giren otomobilin sahibi aracını bırakıp kaçtı
Eyüpsultan'da bariyere giren otomobilin sahibi aracını bırakıp kaçtı
Eyüpsultan’da bir otomobil bariyerlere çarptı. Otomobildeki 2 kişi kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Araç ise hurdaya döndü.
- İHA
- 14.01.2022 - 04:49
Eyüpsultan'da 03:15 sularında Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası önünde gerçekleşen olayda kimliği belirlenemeyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü Hasdal Kışlası önünde bulunan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kişi taksiye binip olay yerinden kaçtı.
Lüks otomobil hurdaya döndü Kazayı gören Hasdal Kışlasındaki askeri görevliler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Trafik polisi ekipleri trafiği durdurdu.
İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonrası yol trafiğe tekrar açıldı.