Eyüpsultan’daki banka şubesine müşteri kılığında gelen şahıs, güvenlik görevlisini bıçakladıktan sonra bir miktar parayı alarak kaçtı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Rami Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesinde meydana gelen olayda, müşteri gibi bankaya giren Ertuğrul T., bir süre bekledikten sonra güvenlik görevlisine biber gazı sıktıktan sonra bıçaklayarak etkisiz hale getirdi.

Saldırgan ardından gişedeki parayı alıp kayıplara karıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Sağlık ekipleri, yaralı güvelik görevlisine müdahale ederken, polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı.

Ekipler, ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı güvenlik görevlisi ise ilk müdahalesinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eyüpsultan’da bıçakla bankayı soydu VİDEO

Öte yandan saldırganın bankaya giriş görüntüleri başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.