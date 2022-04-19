Haberler

3. Sayfa Haberleri

Eyüpsultan’da binanın çatısı alev alev yandı

Eyüpsultan’da binanın çatısı alev alev yandı

Eyüpsultan’da 3 katlı bir binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın mahallede paniğe neden oldu.