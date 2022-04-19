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    Eyüpsultan’da binanın çatısı alev alev yandı

    Eyüpsultan’da 3 katlı bir binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın mahallede paniğe neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 19:21
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    Eyüpsultan’da binanın çatısı alev alev yandı

    Yangın, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi 2. Burcu Sokak’taki 3 katlı binanın çatısında çıktı.

    3 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı.

    Binanın çatısındaki alevleri gören vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atarken, mahallede bulunanlar ise itfaiye ve polis ekiplerini arayıp yardım istedi.

    Kontrol altına alınarak söndürüldü

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Binanın çatısında inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

    Eyüpsultan’da binanın çatısı alev alev yandı VİDEO

    Eyüpsultan’da binanın çatısı alev alev yandı #1

    Eyüpsultan’da binanın çatısı alev alev yandı #2

    Eyüpsultan’da binanın çatısı alev alev yandı #3

    Eyüpsultan’da binanın çatısı alev alev yandı #4


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