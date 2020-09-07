Eyüpsultan'da bir genç, kız arkadaşının yanında öldürüldü

Yolda yürürken cinayete kurban giden gencin katil zanlıları polis tarafından eş zamanlı operasyonla yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi Güngör Sokak üzerinde 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında 24 yaşındaki Soner Söyü, kız arkadaşıyla yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Y. Ç. (22) ise yaralandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgedeki kamera incelemelerinin sonucunda şüphelilerin kimliğini belirledi.

KOŞARAK KAÇMALARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin olay yerine gelişleri, ikisinin kamyonet arkasında etrafı gözlemeleri, kamyonetin diğer tarafına geçen 2 şüphelinin koşarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan'daki cinayetin şüphelileri kamerada İZLE

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, 2 ay süren takibin ardından 4 Eylül Cuma günü şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sakarya'da 6 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakaladı.

CİNAYETİN SEBEBİ 70 BİN LİRA

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen 22 yaşındaki Okan İ.’nin 3, aynı yaştaki Ali T.'nin 1, 25 yaşındaki Mahsun E.’nin 1 ve 22 yaşındaki Murat E.'nin 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı soruşturmada şüpheliler ve öldürülen Soner Söyü arasında 70 bin liralık alacak-verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Saldırıda kullanılan silahın Okan İ.’ye ait olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.