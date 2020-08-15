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    Eyüpsultan'da çeşme hayratının muslukları çalındı

    Giresun'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci adına yaptırılan çeşme hayratının muslukları ile aydınlatma lambaları çalındı.
    • DHA
    • 15.08.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 11:20
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    Eyüpsultan'da çeşme hayratının muslukları çalındı

    Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci, 2018 yılında Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.

    Sultangazi Giresunlular Derneği ise yaklaşık 1 ay önce, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi köyü yolu üzerine şehit Cevizci adına çeşme hayratı yaptırdı.

    MUSLUKLARINI VE LAMBALARINI ÇALDILAR

    Açılışından kısa bir süre sonra çeşmenin muslukları ile aydınlatma lambaları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

    "ONLAR ÇALIYOR, BİZ YENİSİNİ TAKIYORUZ"

    Kırılarak çalınan muslukları yenisiyle değiştirdiklerini belirten dernek başkanı Şaban Durdu, "Biz artık zor durumdayız. Hayratımızı güzel kullanmıyorlar. Çiçeklerimizi koparıyorlar. Defalarca musluklarımızı kırdılar ve çaldılar. Aydınlatma lambalarımız vardı, onlar da çalındı. Biz de buraya tekrar aydınlatma lambaları takmak istiyoruz. Yine çalarlar diye takamıyoruz. Muslukların yenisini takıyoruz. Onlar çalıyor, biz yenisini takıyoruz" dedi.

    Eyüpsultan'da çeşme hayratının muslukları çalındı

    Eyüpsultan da çeşme hayratının muslukları çalındı #1

    Eyüpsultan da çeşme hayratının muslukları çalındı #2

    Eyüpsultan da çeşme hayratının muslukları çalındı #3

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