Yolda yürüyen 9 yaşındaki Yusuf'un, iki sokak köpeğinin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Merkez Mahallesi'nde, annesi Gülşah G. ile yürüyüşe çıkan 9 yaşındaki Yusuf, yolda duran sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

OMZUNDAN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

Saldırı sonucu küçük çocuk omzundan ve yüzünden yaralanırken, anne Gülşah G. çocuğunu hastaneye götürüp tedavi ettirdi.

Saldırının olduğu yerdeki sokak köpeklerinin çiğ et ile beslendiğini iddia eden kadın, köpeklerin saldırganlıklarına çözüm bulunmasını istedi.

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı