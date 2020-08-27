Dolar
7.3351
-0.3708%
Euro
8.6884
-0.344%
Altın
1943.1
-0.5578%
Borsa
1108.87
0.8962%
G. Altın
457.841
-1.0604%
Bitcoin
83621.45
-1.833%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı

    Yolda yürüyen 9 yaşındaki Yusuf'un, iki sokak köpeğinin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.
    • İHA
    • 27.08.2020 - 11:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı

    İstanbul'da Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Merkez Mahallesi'nde, annesi Gülşah G. ile yürüyüşe çıkan 9 yaşındaki Yusuf, yolda duran sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    OMZUNDAN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

    Saldırı sonucu küçük çocuk omzundan ve yüzünden yaralanırken, anne Gülşah G. çocuğunu hastaneye götürüp tedavi ettirdi.

    Saldırının olduğu yerdeki sokak köpeklerinin çiğ et ile beslendiğini iddia eden kadın, köpeklerin saldırganlıklarına çözüm bulunmasını istedi.

    Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı

    Eyüpsultan da çocuğa köpek saldırısı #1

    Eyüpsultan da çocuğa köpek saldırısı #2

    Eyüpsultan da çocuğa köpek saldırısı #3

    Eyüpsultan da çocuğa köpek saldırısı #4

    Eyüpsultan da çocuğa köpek saldırısı #5

    Görüş Bildir