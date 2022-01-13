Eyüpsultan’da darbedilen İETT şoförü, yaşadıklarını anlattı

Trafikte, yol verme nedeniyle bir otomobil sürücüsü, İETT şoförüne silah doğrultup darbettiği. İETT şoförü Hüsnü Aslan, yaşadığı dehşeti anlattı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde, dün 11.00'da, 99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü silahını çekerek , otobüs şoförüne saldırdı. Yaşanan anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

“SALDIRGANI ARABASINA GERİ SOKMAYA ÇALIŞTIM"

Olayı anlatan İETT şoförü Hüsnü Aslan, şu ifadeleri kullandı:

“99Y hattında çalışıyorum. Eminönü'nden Yeşilpınar'a giderken bir araç önümüze geldi durdu. Araç önümüzde durunca bizde yoldan geçemedik. Benim kullandığım otobüsten iki yolcu indi ve araç sahibine 'yolu kapatmaması gerektiğini ve geçemediğimizi' söyledi. Fakat o ters cevap verdi. Tartışma uzayınca uyaran yolcu ile saldırgan arasında kavga çıktı. Kavga çıktığını görünce ben de otobüsten indim. Saldırganı arabasına geri sokmaya çalıştım. Saldırganı zorla aracına bindirdik.

Eyüpsultan'da silah doğrulttuğu İETT otobüs şoförünü darbetti VİDEO ARŞİV



“ARADA BİR SİLAHI BANA DOĞRULTUP ÖLDÜREYİM Mİ DİYORDU”

Saldırgan 3-4 metre gittikten sonra birkaç dakika içinde olay yerine geri döndü ve elinde silah vardı. Tam o esnada kavga ettiği yolcular gittiği için benim üzerime yöneldi. Elindeki silahı bana doğrulttu ve araçtan aşağı inmemi söyledi. Ben de araçtan aşağı indim ve beni darbetti. Aynı zamanda elindeki silahla havaya 4 el ateş etti. Arada bir silahı bana doğrultup 'öldüreyim mi' diyordu. Bir süre sonra saldırgan aracına bindi ve gitti. Saldırgan gittikten sonra hemen polis ve ambulans ekiplerini çağırdık. Önce hastaneye ardından emniyete gittik ve şikayetçi oldum. Bu tip olaylar İstanbul trafiğinde çok yaşanıyor. Ben bu saldırganın bir şekilde cezasını almasını istiyorum.”

SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan olay yerine gelen Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, incelemeler sonucunda şüphelinin Ali İshak E. olduğunu tespit etti. Ekiplerin, silahlı sürücünün yaklanması için çalışma başlattı.