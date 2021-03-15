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Eyüpsultan'da drift atarken kaza yaptı

Eyüpsultan'da drift atarken kaza yaptı

Otomobiliyle boş caddede drift yapan sürücü, kaldırıma çıkarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.