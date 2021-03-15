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    Eyüpsultan'da drift atarken kaza yaptı

    Otomobiliyle boş caddede drift yapan sürücü, kaldırıma çıkarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 11:35
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    Eyüpsultan'da drift atarken kaza yaptı

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz semtinde gece saatlerinde bir otomobil sürücüsü, boş yolda drift atmaya yapmaya çalıştı.

    Otomobili ile tehlikeli hareketler yapan sürücü, sonunda aracının kontrolünü kaybetti.

    KALDIRIMA ÇIKTI, DİREĞE ÇARPTI

    Otomobil, kaldırıma çıktı ardından da direğe çarpıp durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

    Yaşanan kaza anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Eyüpsultan'da drift yapan sürücü kaza yaptı İZLE

    Eyüpsultan da drift atarken kaza yaptı #1

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