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- Eyüpsultan'da drift atarken kaza yaptı
Eyüpsultan'da drift atarken kaza yaptı
Otomobiliyle boş caddede drift yapan sürücü, kaldırıma çıkarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- İHA
- 15.03.2021 - 11:16
- Güncelleme : 15.03.2021 - 11:35
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz semtinde gece saatlerinde bir otomobil sürücüsü, boş yolda drift atmaya yapmaya çalıştı.
Otomobili ile tehlikeli hareketler yapan sürücü, sonunda aracının kontrolünü kaybetti.
KALDIRIMA ÇIKTI, DİREĞE ÇARPTI
Otomobil, kaldırıma çıktı ardından da direğe çarpıp durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Yaşanan kaza anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Eyüpsultan'da drift yapan sürücü kaza yaptı İZLE