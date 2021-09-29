İstanbul Eyüpsultan'da elektrik bakım onarım çalışması yapan ekibin aracı kontrolden çıkarak yokuştan aşağı kayarken, park halindeki hafif ticari aracı istinat duvarından aşağı düşürdü.

Rami Cuma Mahallesi Bağlar Caddesi'nde, Elektrik bakım onarımı yapan ekibin aracı, çalışma sırasında bir anda kontrolünden çıkarak, yokuş aşağı kaymaya başladı.

TİCARİ ARACI DÜŞÜRDÜ, BİR KADIN VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDU

Kayarken çarptığı park halindeki hafif ticari araç istinat duvarından aşağı düştü. Bakım onarım aracı duvarda asılı kaldı. Hafif ticari aracın düştüğü yerde bulunan Elif Göğüs, yanındaki çocuğunu da çekerek son anda kaçabildi.

Eyüpsultan'da elektrik bakım aracı, yokuştan aşağı kayınca bir başka aracı düşürdü-Video

SAVRULAN TAŞLAR ANNEYİ YARALADI

Göğüs, savrulan taşların üzerine gelmesiyle yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Elif Göğüs'ü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan, araçların olası kaymasına karşın sokağın başına vinç park edildi.

"YILDA 2-3 YAŞIYORUZ BUNU"

Cemal Öcal, "Elektrik işiyle uğraşan arkadaşlar kabloları yapıyorlardı. Ayakları kullanan bir operatör vardı, çocuk panik yaptı ve arabanın kollarını indirdi. Geri geri kaydı buraya. Kadınla çocuk vardı kadın üstüne taşlar düştüğü halde çocuğu aldı çekti. Park halindeki araç iki kere askıda kaldı. Sanki aşağıdaki kadın kaçsın diye zaman verdi. Kadının yanına gittik ayağı kırılmıştı. Anne ile çocukta hiçbir şey yok çok şükür. Bu yokuşun yapılması lazım. Çok saçma bir yokuş. Biraz insanlık olsun. Ucuz kurtulduk ama her yıl 2-3 kere yaşıyoruz bunu" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK KİMSE KULAK ASMADI"

Aracın asılı kaldığı apartman sakinlerinde Melahat Çürgüç, "Biz fen işlerine kaç kere şikayetçi olduk ama burayı yapmadılar. Ben kapıdan çıkacaktım bir dakika önce çıksaydım araba kafama geliyordu. Bu yolu Büyükşehir yapmadı. Çoluk çocuğun kafasına taşlar geliyor. Bu yolu yapmak zorundalar. Fen işlerine o kadar şikayetçi olduk bize kulak asmadılar" diye konuştu.