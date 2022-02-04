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    Eyüpsultan'da evinde kaldığı patronunun 600 bin lirasını çaldı

    Yanında kaldığı patronunun 600 bin lirasını çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızın parayı çaldıktan sonra kaçma anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 17:41
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    Eyüpsultan'da evinde kaldığı patronunun 600 bin lirasını çaldı

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi Kirazlıyalı Sokak'taki bir evde yaşayan iş adamı S.K., polise başvurarak 600 bin lirasının çalındığını söyledi.

    Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parayı çalan kişinin iş adamının 2 ay önce iş vererek yanında kalmasına izin verdiği Erkan T. olduğunu belirledi.

    FARKLI SUÇLARDAN 4 ADET KAYDI ÇIKTI

    Hırsızlığın ardından Kütahya'ya kaçan Erkan T., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

    Erkan T. ile birlikte toplam 490 bin 707 lira da ele geçirildi.

    Şüphelinin farklı suçlardan 4 adet kaydı olduğu belirlendi.

    KAÇMA ANI KAMERADA

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

    Hırsızın parayı çaldıktan sonra kaçma anları kameraya yansıdı.

    Eyüpsultan'da evinde kaldığı patronunun 600 bin lirasını çaldı VİDEO

    Eyüpsultan da evinde kaldığı patronunun 600 bin lirasını çaldı #1

    Eyüpsultan da evinde kaldığı patronunun 600 bin lirasını çaldı #2

    Eyüpsultan da evinde kaldığı patronunun 600 bin lirasını çaldı #3


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