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    Eyüpsultan'da fazla yolcu tartışması karakolda bitti

    İETT otobüsüne belirlenen sayının üzerinde yolcu binmesi üzerine şoför durakta bekleyenleri otobüse almadı. Otobüse binmek isteyen iki kişi ile şoför arasında tartışma çıktı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 11:16
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    Eyüpsultan'da fazla yolcu tartışması karakolda bitti

    İstanbul ’da dün akşam Mecidiyeköy-Başakşehir seferini yapmak üzere hareket eden 146T sefer sayılı İETT otobüsüne, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirlenen sayının üzerinde yolcu alındı.

    Yolcuların uyarısını dikkate alan otobüs şoförü Eyüpsultan ilçesi Ayvansaray durağına geldiğinde koronavirüs tehdidi nedeniyle yolcuları alamayacağını belirterek, binen kişilerin inmesini istedi.

    Yolculardan ikisi inmeyi kabul etmeyerek, sürücüyle tartışmaya başladı.

    KARAKOLDA BİTTİ

    İddiaya göre uyarıları dikkate almayan iki kişi, sürücüye küfür ve hakaret etti.

    Sürücü, hareket amiri ile görüşmesinden sonra otobüsü yolun kenarına park ederek polisi aradı.

    Polis, şoföre hakaret ve küfür ettiği öne sürülen iki kişiyi polis merkezine götürdü.

    Eyüpsultan'da otobüste fazla yolcu tartışması İZLE

    Eyüpsultan da fazla yolcu tartışması karakolda bitti #1

    Eyüpsultan da fazla yolcu tartışması karakolda bitti #2

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    Eyüpsultan da fazla yolcu tartışması karakolda bitti #4

    Eyüpsultan da fazla yolcu tartışması karakolda bitti #5

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