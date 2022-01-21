Eyüpsultan'da genç kıza taşla saldıran şahıs cezaevinde

Okula giderken tanımadığı kişi tarafından başına taşla vurulan genç kız kanlar içerisinde okula koştu. Burada müdahalesi gerçekleşen üniversiteli hastaneye kaldırılırken zanlı cezaevine gönderildi.

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, okula gitmekte olan Aslı Gizem U yolda giderken tanımadığı Ö.M. tarafından saldırıya uğradı.

KANLAR İÇİNDE OKULA KOŞTU

Kafasına taşla vurulan genç kadın kanlar içerisinde kalarak, okuluna koştu. Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi ise okulundaki görevliler yaptı.

Yaralı kadın daha sonra ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.M'yi yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.M. İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Savcılıkça tutuklanması talep edilen şüpheli Ö.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

















