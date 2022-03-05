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    Eyüpsultan’da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi

    Bir siteye izinsiz giren şüpheli, güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 11:49
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    Eyüpsultan’da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi

    Dün akşam saatlerinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi’ndeki bir sitenin içine izinsiz giren şüpheli, güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı.

    Uyarıyı dikkate almayan şüpheli ile güvenlik görevlisi arasında yaşanan tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    YARALANAN OLMADI

    Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada bıçakla yaralanan olmadı.

    Olay anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Eyüpsultan’da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi #1

    Eyüpsultan’da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi #2


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