Kağıthane'de İETT şoförü ve oğlunun darbedilmesinin ardından Eyüpsultan'da da bir İETT şoförüne saldırıya uğradı. O saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Kağıthane'de önceki gün İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun ve oğlu darbedildi.

Yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası, kimliği henüz bilinmeyen kişiler önce otobüs şoförünü sözlü olarak taciz etti ardından otobüsün camlarını kırdı.

Otobüse giren saldırganlar, şoförü ve oğlunu darbetti.

OTOBÜSTEN İNİNCE DE DARBETTİLER

Bir süre sonra şoförü ve oğlunu otobüsten indiren saldırganlar, dışarıda da darbetmeye devam etti. Bu sırada, yolcuların bağrışmaları üzerine toplanan vatandaşlar, araya girerek şoförü ve oğlunu saldırıdan kurtardı.

Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ve oğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün camlarının kırılması, otobüs şoförünün darbedildiği anlar anlar net şekilde gözleniyor.

EYÜPSULTAN'DA DA SALDIRI KAMERADA

İkinci saldırı ise dün Eyüpsultan'da meydana geldi.

Saldırıya uğrayan İETT şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken İBB ve İETT yetkilileri saldırıyı kınadı.

Saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görülüyor. Saldırganların otobüsün camını kırması, sürücünün yaralanmasına neden oluyor.

Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırı anı VİDEO