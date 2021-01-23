Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
243.499
5.19%
EXEN Coin
18.88
8.75%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 9 C

    Eyüpsultan'da İETT şoförüne ve otobüse saldırı

    Dün Kağıthane'de İETT şoförüne yapılan saldırının ardından, bugün de Eyüpsultan'da bir şoför saldırıya uğradı.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 01:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eyüpsultan'da İETT şoförüne ve otobüse saldırı

    İstanbul Kağıthane’de İETT otobüs şoförüne ve otobüsüne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıkmış ve yapılan saldırı tepkilere neden olmuştu.

    YOL VERME TARTIŞMASINDA ŞOFÖRE VE OTOBÜSE SALDIRDILAR

    Dün yaşanan olayın ardından bugün de Eyüp Sultan’da akşam saatlerinde bir İETT otobüsü ve şoförü saldırıya uğradı. Saldırıya uğradıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan şoförün, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada saldırılar kınandı.

    Eyüpsultan da İETT şoförüne ve otobüse saldırı #1

    Eyüpsultan da İETT şoförüne ve otobüse saldırı #2

    Eyüpsultan da İETT şoförüne ve otobüse saldırı #3

    Eyüpsultan da İETT şoförüne ve otobüse saldırı #4

    Eyüpsultan da İETT şoförüne ve otobüse saldırı #5

    Eyüpsultan da İETT şoförüne ve otobüse saldırı #6

    İstanbul'da otobüs şoförüne saldırı-haberi için tıklayın

    Eyüpsultan da İETT şoförüne ve otobüse saldırı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir