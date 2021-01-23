Eyüpsultan'da İETT şoförüne ve otobüse saldırı

Dün Kağıthane'de İETT şoförüne yapılan saldırının ardından, bugün de Eyüpsultan'da bir şoför saldırıya uğradı.

İstanbul Kağıthane’de İETT otobüs şoförüne ve otobüsüne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıkmış ve yapılan saldırı tepkilere neden olmuştu.

YOL VERME TARTIŞMASINDA ŞOFÖRE VE OTOBÜSE SALDIRDILAR

Dün yaşanan olayın ardından bugün de Eyüp Sultan’da akşam saatlerinde bir İETT otobüsü ve şoförü saldırıya uğradı. Saldırıya uğradıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan şoförün, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada saldırılar kınandı.

İstanbul'da otobüs şoförüne saldırı-haberi için tıklayın