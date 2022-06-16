Eyüpsultan’da kadına şiddet

Sokak ortasında bir kişinin kadına şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Çırçır Sokak'ta yürüyen biri kadın iki kişi arasında iddiaya göre tartışma yaşandı.

Şiddet uygulayan kişi, kolundan tutup uzaklaştırmaya çalıştığı kadını iterek, yere düşürdü.

Otomobile çarptı

Savrulan kadın park halindeki otomobile çarptı.

Şiddet uygulayan kişi yerden kaldırdığı kadını, iterek götürmeye devam etti.

O anlar kamerada

İkili bir süre sonra gözlerden kayboldu.

DHA’nın haberine göre geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen şiddet olayı, cep telefonu kamerasına yansıdı.