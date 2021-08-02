Eyüpsultan'da kadınların fotoğrafını çekince darbedildi

Yoldan geçen kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi, fark edilince çevredekiler tarafından darbedildi. Darp anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, cep telefonu ile caddeden geçen kadınların fotoğrafını çekti.

Bunu fark eden bir iş yeri sahibi, yabancı uyruklu kişiyi omzundan tutup dükkanının önüne getirdi.

FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE DARBETTİLER

Çevredekiler, yabancı uyruklu kişinin cep telefonunu kontrol etti.

Telefonda fotoğrafları görenler, bu kişiyi darbetti.

Darp anları ile yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eyüpsultan'da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi darbedildi VİDEO