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- Eyüpsultan'da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi
Eyüpsultan'da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi
Virajı alamayarak gecekondunun üzerine devrilen kamyonet kazasında, sürücü ile evde bulunan bir şahıs yaralandı.
- DHA
- 13.01.2022 - 09:56
- Güncelleme : 13.01.2022 - 10:12
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde seyir halinde olan su dolu kamyonet, kontrolden çıkarak bölgedeki bir gecekondunun üzerine devrildi.
Olay üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 YARALI
Kaza sonucu çatı çökerken, sürücü ile evde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer yaralının tedavisi olay yerinde yapıldı. Kamyonet vinç müdahalesiyle kaldırılacak.