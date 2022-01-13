Eyüpsultan'da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi

Virajı alamayarak gecekondunun üzerine devrilen kamyonet kazasında, sürücü ile evde bulunan bir şahıs yaralandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde seyir halinde olan su dolu kamyonet, kontrolden çıkarak bölgedeki bir gecekondunun üzerine devrildi.

Olay üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YARALI

Kaza sonucu çatı çökerken, sürücü ile evde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer yaralının tedavisi olay yerinde yapıldı. Kamyonet vinç müdahalesiyle kaldırılacak.