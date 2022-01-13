Euro
15.5701
2.73%
Dolar
13.5839
2.73%
Altın
797.4360
2.63%
Borsa
206,411.00
0.00%
Bitcoin
593.727
0.59%
BTXN Coin
33.49
-1.03%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Eyüpsultan'da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi

    Virajı alamayarak gecekondunun üzerine devrilen kamyonet kazasında, sürücü ile evde bulunan bir şahıs yaralandı.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eyüpsultan'da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde seyir halinde olan su dolu kamyonet, kontrolden çıkarak bölgedeki bir gecekondunun üzerine devrildi.

    Olay üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 YARALI

    Kaza sonucu çatı çökerken, sürücü ile evde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer yaralının tedavisi olay yerinde yapıldı.  Kamyonet vinç müdahalesiyle kaldırılacak.

    Eyüpsultan da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi #1

    Eyüpsultan da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi #2


    Görüş Bildir