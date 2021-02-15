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    Eyüpsultan'da kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü

    Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, 6 araç çatının altında kaldı. Mahallede elektrik kesintisine de neden olan olayda araçlarda hasar oluştu.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 08:11
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    Eyüpsultan'da kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak üzerinde bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi'ne ait kapalı spor salonun çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle gürültüyle çöktü.

    Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, mahallenin elektrikleri kesildi. 6 araç çatının altında kaldı.

    SESİ DUYUP, POLİSİ ARADILAR

    Seslerin duyan vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

    Eyüpsultan da kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü #1

    “ŞİDDETLİ BİR GÜRÜLTÜ GELDİ”

    Mahalle sakinlerinden Cengiz Aktaş, “Az önce şiddetli bir gürültü geldi. Biz de dışarı baktık araçlar çatının altında kalmış. Mahallenin elektrikleri de kesildi.” dedi.

    Eyüpsultan da kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü #2

    Eyüpsultan da kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü #3

    Eyüpsultan da kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü #4

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