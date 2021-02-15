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- Eyüpsultan'da kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü
Eyüpsultan'da kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü
Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, 6 araç çatının altında kaldı. Mahallede elektrik kesintisine de neden olan olayda araçlarda hasar oluştu.
- DHA
- 15.02.2021 - 08:11
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak üzerinde bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi'ne ait kapalı spor salonun çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle gürültüyle çöktü.
Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, mahallenin elektrikleri kesildi. 6 araç çatının altında kaldı.
SESİ DUYUP, POLİSİ ARADILAR
Seslerin duyan vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.
“ŞİDDETLİ BİR GÜRÜLTÜ GELDİ”
Mahalle sakinlerinden Cengiz Aktaş, “Az önce şiddetli bir gürültü geldi. Biz de dışarı baktık araçlar çatının altında kalmış. Mahallenin elektrikleri de kesildi.” dedi.