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Eyüpsultan'da kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü

Eyüpsultan'da kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü

Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, 6 araç çatının altında kaldı. Mahallede elektrik kesintisine de neden olan olayda araçlarda hasar oluştu.