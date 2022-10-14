Eyüpsultan’da karşı şeride uçan araç otomobile çarptı

Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, refüjü aşarak karşı şeride uçup otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı, 3 aracın karıştığı trafik kazası saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde üzerinde seyir halinde olan 34 EV 5697 plakalı hafif ticari araç, saat 09.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüjü aştı, yolun karşısına geçti.

Kontrolsüz araç, 34 ZD 6619 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 ZD 6619 plakalı araç savrularak 34 FLB 877 plakalı araca çarptı.

Kaza, saniye saniye kameraya yansıdı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya neden olan sürücü ve çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

3 aracın karıştığı kaza, saniye saniye kameraya yansıdı.

Eyüpsultan’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası VİDEO

“Ambulans gelmeden müdahale ettik”

Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu.

İki yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralananlara yardım edenlerden biri olan Erkan Korkmaz, “Biz sese aniden döndük. Baktık karşı şeritten araba, bu beyaz arabaya vurdu. Ambulans gelmeden müdahale ettik. Gri arabayı kullanan arkadaşın sağ kolu kırıktı herhalde çünkü sonradan fark etmeye başladı. Dizlerinde vardı biraz zedelenme ortadaki arabadakini göremedik ambulans onu aldı hemen.” dedi.

Trafik tekrar açıldı

Kaza nedeniyle oluşan tek şeride düşen trafik kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafiğe açıldı.

İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.